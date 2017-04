Aap genaamd 'Uncle Fatty' moet verplicht afvallen

De aap heeft zijn voluptueuze toestand te danken aan zijn enorme eetlust, en aan toeristen en kinderen die het vermakelijk vinden om de dikke aap allerlei ongezonde waar toe te stoppen. Op filmpjes en foto's is te zien hoe Uncle Fatty onder meer milkshakes, noedels, suikerhoudende dranken en koekjes aan het verorberen is.



Even werd gedacht dat de dikke aap misschien ziek zou zijn en dat er in zijn buik een tumor zou groeien. De Thaise dierenbescherming besloot daarom de wilde aap te onderzoeken. Na het onderzoek konden ze echter maar een ding concluderen: Uncle Fatty is niet ziek. Hij is gewoon lui en hongerig.