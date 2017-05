Amerikaanse tiener valt dood neer na te veel cafeïne-drankjes

Te koop wegens overcompleet: volledig werkende 'ufo'

15 mei De eigenaars van een gebouw in de vorm van een ufo willen er nog voor eind mei vanaf. Het gebouw deed eerder dienst als een soort simulator en kan nog volledig bewegen. Hydraulische systemen zorgen er voor dat de ufo tussen de 500 en 1000 millimeter per seconde twee richtingen tegelijk op kan. Dat is met omgerekend 3,6 kilometer per uur misschien wel minder dan je van een ruimteschip zou verwachten.