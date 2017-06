Amerikaanse vader begraaft verkeerde man

Een 82-jarige Amerikaan in Californië heeft na een fout van de lijkschouwer in Orange County niet zijn zoon begraven, maar een wildvreemde. Frank J. Kerrigan kreeg elf dagen na de begrafenis een telefoontje van een vriend, die zijn zoon Frank M. Kerrigan (57) naast zich had staan.

De persoonsverwisseling begon op 6 mei, toen achter een winkelpand in Fountain Valley een overleden man werd gevonden. Kerrigan kreeg van de gemeentelijk lijkschouwer te horen dat het om zijn zoon ging, die psychisch in de war was en op straat woonde. Toen hij vroeg of hij langs moest komen om hem te identificeren, zei een medewerkster - klaarblijkelijk ten onrechte - dat dit al was gebeurd aan de hand van vingerafdrukken.

De familie organiseerde een begrafenis, waar een stuk of vijftig mensen naar toe kwamen. Het stoffelijk overschot werd bijgezet op een begraafplaats waar ook de vrouw van Kerrigan ligt. Kerrigan had het lijk in de kist in het rouwcentrum nog bekeken, en zijn hand door het haar gehaald van degene die hij voor zijn zoon hield. ,,Ik had geen idee hoe mijn dode zoon eruit zou zien.''

Toen kwam op 23 mei het telefoontje van de vriend. Het is nog onduidelijk hoe de lijkschouwer zich zo kon vergissen. Volgens een door Kerrigan in de arm genomen advocaat konden medewerkers de van het lijk genomen vingerafdrukken niet matchen met die in een database van de politie. Ze identificeerden de zoon op basis van een oude foto op een rijbewijs.