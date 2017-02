Anti-Trumpclausule duikt op in Amerikaanse woningadvertenties

Ruzie over 39 cent wordt Chinese noedelverkoper fataal

1:21 Een ruzie over de prijs van enkele kommen noedels is zaterdag volledig uit de hand gelopen in de Chinese stad Wuhan. Een 22-jarige man ging de restaurantuitbater te lijf, omdat die hem teveel zou hebben berekend. De boze klant pakte een keukenmes en onthoofdde de noedelverkoper.