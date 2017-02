Apple onderzoekt plotseling smeltende Iphone 7 Plus

Tegen website Mashable vertelt Olivas dat de problemen met haar Iphone 7 Plus al eerder begonnen. De dag voor het incident wilde haar telefoon niet meer opstarten. In de Apple Store werden een aantal testen uitgevoerd, waarna hij weer normaal leek te functioneren.



,,De volgende ochtend lag ik te slapen met mijn telefoon naast me in de oplader. Mijn vriend ging naar het toilet en zag vanuit zijn ooghoek rook uit het toestel komen en hij hoorde een vreemd geluid. Tegen de tijd dat hij bij de telefoon was, stond deze al in de fik. Hij heeft hem snel gepakt en in de badkamer gelegd.''