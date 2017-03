Brit Ian (48) was al 27 keer bijna dood

De vader van vijf kinderen en intussen ook zes kleinkinderen heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Het begon met twee elektrocuties. ,,In 1989 kreeg ik een elektrische schok van een televisie die ik aan het herstellen was", vertelt hij. ,,Daarbij vloog ik door de kamer. Drie jaar later was het opnieuw prijs, toen ik geëlektrocuteerd werd door een slecht geaard stopcontact. Ik werd afgevoerd naar het ziekenhuis met brandwonden aan mijn handen."



Daar bleef het niet bij. Op 24-jarige leeftijd werd hij blind. ,,Ik had al een probleem met mijn ogen van bij de geboorte, maar het werd alleen maar slechter. Tot ik niets keer kon zien."



Een jaar later was Ian voor de eerste keer betrokken bij een zwaar ongeval. Hij werd aangereden met een gestolen bestelwagen. De bestuurder reed door. Hetzelfde scenario in 2006, toen hij opnieuw bijna het leven liet bij een ongeval met vluchtmisdrijf. In 2013 was hij betrokken bij een grote kettingbotsing op de snelweg, waarbij maar liefst tien wagens total loss raakten.