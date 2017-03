Broedse kunstenaar zit drie weken op eieren

Poincheval heeft een voorliefde voor buitengewone kunstprojecten. Hij leefde in 2014 een dag in een uitgeholde beer. Daarbij at hij insecten, om zo de maag van de beer te verpersoonlijken. Ook bracht Poincheval ooit een week door op een twintig meter hoge paal boven een druk plein nabij het Parijse treinstation Gare du Nord.



Zijn nieuwe ei-experiment komt minder dan een maand nadat hij zich liet opsluiten in een leistenen rotsblok, waarin een uitsparing was gemaakt die net groot genoeg was voor zijn lichaam.