Chris (31) verliest zijn allerbeste vriendin Norma (89)

,,De laatste keer dat ik haar sprak, was ze al zo zwak", vertelt Chris aan People. ,,Ik weet niet waar ze de kracht vandaan haalde, maar ze legde toen haar arm om mijn nek, trok me naar haar toe en gaf me een kus. Ze zei daarna dat ze van me hield."



Chris en Norma kwamen eerder in het nieuws nadat de jongeman 66.000 euro inzamelde, zodat ze bij hem kon inwonen en hij haar kon verzorgen. Kort voor het voorstel had ze van artsen te horen gekregen dat ze nog maar kort te leven had. De vrouw had geen familie die in de buurt leefde.