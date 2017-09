Dit reuzenwijnglas hoef je nooit meer bij te vullen

Ter vergelijking: normale champagneglazen kunnen ongeveer 125 ml aan. ,,Nooit meer je glas hervullen met dit glas in je handen! Het ideale geschenk als je geen zin hebt om te wachten. Kan je ooit genoeg prosecco hebben?'', vraagt The Present Finder aan de lezer.



,,We zijn bang dat we de helft van de drank over ons topje zouden laten vallen. Maar het genot dat je haalt uit niet meer hoeven bijschenken lijkt ons die stress waard'', stelt Metro. ,,Ja, sommige dromen komen uit. Je gebeden zijn verhoord'', zegt The Independent gekscherend.



Ludieke wijnartikelen doen het vaker goed bij een flinke schare aan liefhebbers. Bedrijf Bella Vita bracht eerder dit jaar een modieuze handtas op de markt waarin tot anderhalf liter wijn meegenomen kon worden in een apart vak. De PortoVino tassen waren zo populair dat ze in no time waren uitverkocht.