Eliza bleek zes weken na bevalling zwanger van tweeling

Aan anticonceptie had Eliza nog geen seconde gedacht sinds haar dochter Charlie kwam. ,,Ik geloofde de mythe dat je niet zwanger kan worden als je borstvoeding geeft. Daar klopt dus duidelijk niets van. Mijn dokter gebruikt mij nu om anderen te waarschuwen voor de 'gevaren'," aldus Curby tegen Daily Mail.



Eliza wist meteen dat ze zwanger was. ,,Toen ik wakker werd, leek het alsof iemand met een baseballbat tegen mijn hoofd geslagen had. Pas na vier zwangerschapstesten kwam er een positief resultaat."



En dan ook nog een tweeling? ,,Ben trok bleek weg toen hij dat hoorde. Zo'n drie weken hebben we in de ontkenningsfase gezeten: die dokter zal wel nieuw in het vak geweest zijn en wist er nog niet zo veel van. Tot de vroedvrouw die we via Charlie kenden tot hetzelfde besluit kwam. Ik ben nooit zo nerveus in mijn leven geweest als toen."