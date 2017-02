Eva komt ter wereld als orgaandonor

Hun ongeboren dochter heeft namelijk anencefalie, een ernstige stoornis waardoor de hersenen niet of nauwelijks ontwikkeld zijn. Ondanks dit verwoestende nieuws, halverwege de zwangerschap, besloot het stel door te zetten.



,,Zo kan Eva groeien en doorgegeven worden door middel van donatie,'' schreef Keri in december op Facebook bij een foto van de echo. ,,Dit is het perfecte hartje van onze dochter. Ze heeft perfecte voetjes en perfecte handjes. Ze heeft perfecte nieren, longen en een perfecte lever. Helaas heeft ze geen perfecte hersenen."



Het bericht wordt op Facebook massaal gedeeld en krijgt duizenden steunbetuigingen. Ook vader Royce deed zijn emotionele verhaal op Facebook. ,,Keri vroeg aan mij: 'Als ik haar in mijn buik houd, kunnen we dan haar organen doneren?'. Ik was kapot, maar op dat moment kon ik alleen maar met bewondering naar haar kijken...Ze voelt elke beweging, elke schop en elk hikje....Maar het licht aan het eind van die negen maanden durende tunnel zal doven, een paar uur of dagen nadat Eva is geboren. Ze zal melk produceren, maar ze heeft geen baby die haar ervan verzekerd dat alles het waard is geweest."



Melk

Keri liet weten dat de beslissing alles behalve eenvoudig was. ,,We zijn er kapot van, maar hebben een geweldige support aan onze familie, vrienden, de kerk en de artsen. We proberen positief te blijven en koesteren onze tijd met Eva. We zijn dankbaar voor de impact die ze zal hebben op de wereld, ook al is dat maar van korte duur.''



Over twee maanden is Keri uitgerekend en de bevalling zal heel emotioneel zijn. Het koppel troost zich daarom met de gedachte dat Eva ter wereld komt voor anderen. Zo schrijft Royce: ,,Er is ergens een familie die verdriet heeft en hoopt op een wonder, wetende dat daar een andere baby voor moet sterven. Eva kan dat wonder zijn."