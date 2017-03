Foutje: Milan wil naar Australië, maar landt in het verkeerde Sydney

Hoofdschuddend kijkt hij naar een stapeltje papieren. Vliegschema's, boardingpassen, dit is waarmee hij op pad ging. Landcodes staan er niet op, enkel de codes van luchthavens. AMS voor Schiphol, YQY voor Sydney. Wist hij veel dat het Australische Sydney als code SYD heeft... ,,Dit ticket kostte in de achthonderd euro. Reistijd 22 uur, inclusief twee overstaps. Chicago en Toronto. Vroeger was ik wel goed in aardrijkskunde, maar ik kon dat laatste stuk van Toronto naar Sydney niet zo goed voor m'n ogen halen'', bekent hij.

Schelden

,,We waren amper weg of ik besefte dat het mis was. Ik keek op het beeldscherm naar de vluchtinformatie en dacht: shit, we gaan naar rechts in plaats van naar links. Dat klopt toch niet? Ik zoomde in en schrok: Sydney, Nova Scotia... De eerste twintig minuten heb ik in m'n hoofd keihard zitten schelden.'' In Sydney, Nova Scotia bleek het niet 25 graden, maar twintig onder nul. ,,Iedereen moest snel naar binnen, er kwam een sneeuwstorm aan...''



Medewerkers van het plattelandsvliegveld helpen Milan verder. Hij moet 33 uur vliegen en 1500 euro betalen om in het andere Sydney te komen. ,,Laat maar zitten, dacht ik. Ik wilde naar huis. Ik was doodop.''