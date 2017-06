Foutje op Belgisch examen: het antwoord is 20 keer A

Australisch meisje (15) zwanger van tweede kind

29 mei De Australische Mollie Syrigos is pas 15 jaar oud en al voor de tweede keer zwanger. Syrigos haalde de eerste keer de kranten toen ze op haar 13de zwanger bleek te zijn. In december van dit jaar komt de tweede baby. ,,Het was niet gepland, maar het kindje is meer dan welkom", vertelt ze samen met haar één jaar oudere vriend Oscar Wilks.