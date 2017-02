Geintje met bagel loopt uit op vechtpartij

‘Slechtste skiër ter wereld’ legt uit: nog nooit sneeuw gezien

8:08 Een Venezolaanse langlaufer is vorige week in razend tempo wereldberoemd geworden door zijn deelname aan een skikampioenschap in Finland. De stuntelende Adrian Solano leek meer op een beginner in een beginnersklasje dan op een professionele sporter in een wereldtoernooi.