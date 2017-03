Golfer jaagt krokodil van de baan

De 26-jarige Gribble nam deel aan een wedstrijd in Bay Hill, toen hij een alligator op de baan zag. Hij twijfelde geen moment en greep de alligator bij zijn staart. Die was daar niet van gediend en verdween in het water. ,,Ik heb dit vaker gedaan", verklaarde Gribble achteraf.

In Florida hebben ze wel vaker last van alligators op de golfbaan. Vorig jaar liep er nog een alligator van 4,5 meter een rondje op de baan in Palmetto. In vergelijking met die gigant was het exemplaar in Bay Hill maar een klein dier.