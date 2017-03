Google toont naaktselfie bij Dunkin' Donuts in Amsterdam

Een oplettende Twitteraar zag de foto vanochtend en besloot zijn ontdekking te delen. Google heeft de desbetreffende foto inmiddels verwijderd, maar de beelden zijn niet onopgemerkt gebleven. Het gaat waarschijnlijk om een grap met een bewerkte foto. De man duikt ook naakt op in diverse andere Amsterdamse winkels. De gebruiker, die zichzelf ‘Annie Banks’ noemt, is ook in volle glorie te bekijken bij vestigingen van Victoria’s Secret en Starbucks. Ook die foto’s zijn inmiddels verwijderd.

Eerste winkel

De eerste Dunkin’ Donuts in Nederland wordt donderdag geopend aan de Nieuwendijk in Amsterdam. Later volgen nog drie winkels, waaronder het filiaal aan de Beethovenstraat, in Amsterdam. In drie tot vijf jaar tijd moeten er in Nederland 25 winkels verrijzen.