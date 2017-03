Helden redden paard uit drijfzand Belgische kust

Foutje: Kostbaar kunstwerk in shredder versnipperd

4 maart Een kunstwerk van beeldend kunstenaar Willem Hussem is bij de sloop van een oud postkantoor in Raalte met de grond gelijk gemaakt. Het metershoge aluminium object is versnipperd in de shredder. Maar de opbrengst bij de metaalhandel is veel lager dan de geraamde waarde van het kunstobject. Die bedraagt mogelijk een ton.