Indiase tweeling verdrinkt in wasmachine

Moeder Rakhi uit Rohini liet haar zoontjes Laksh en Neeshu eventjes alleen toen ze gistermiddag boodschappen ging doen. De jongetjes klommen vervolgens op de wasmachine met bovenlader en vielen in de met water gevulde trommel. Toen Rakhi zes minuten later terugkwam, kon ze de kinderen aanvankelijk nergens vinden. Na een lange zoektocht door zowel haar eigen huis als de huizen van de buren, vond ze haar kinderen uiteindelijk in de wastrommel.

Onderzoek

Hoewel de politie niet uitgaat van opzet, is zij toch een onderzoek begonnen naar de dood van de twee jongetjes. ,,Het is mogelijk dat de kinderen uit nieuwsgierigheid in de trommel klommen, maar we zoeken toch uit hoe het ze lukte om naar een hoogte te klimmen die ze in staat stelde in de trommel te vallen", aldus een woordvoerder.