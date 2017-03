Kat met uitzonderlijk balgevoel is een hit op internet

Tot 3 jaar cel geëist tegen kro­ko­dil­len­ben­de

17:32 Tegen de zeven mannen en drie vrouwen die bekendstaan als de 'krokodillenbende' zijn donderdag door het Openbaar Ministerie celstraffen tot drie jaar geëist. De tien staan voor de rechtbank in Amsterdam terecht voor deelname aan een criminele organisatie en drugshandel. Bij een inval in een loods in Amsterdam vond de politie onder meer koffers met geld die bewaakt werden door krokodillen in een bassin.