Koppel liegt over 230 miljoen erfenis en leidt familie en vrienden in de schulden

Marion en Simon bleven zo met 34.000 euro schulden achter. ,,In het begin konden we het niet geloven, dit was toch onze zoon? Nu blijven we met alle ellende achter: schulden, bankleningen, autoleningen,... De enige optie die we nog hebben, is ons huis verkopen."



India Kift laat weten dat haar neef Ashley nooit vies geweest is van een leugen. ,,Haar opa leeft trouwens nog. Hij is helemaal niet rijk en woont in een eenvoudig huis."



Omdat het te heet onder hun voeten werd, is het tweetal vorige maand weggevlucht uit Swansea in Wales. Ze vonden een baan als huishoud(st)er bij een bankdirecteur in noord-Londen. Ashley pronkte op een foto zelfs in een geleende Porsche, maar aan hun geluk lijkt nu toch een einde te komen. Toen de krant The Sun het verhaal openbaarde, werden ze op staande voet ontslagen. De politie staat met de rug tegen de muur, omdat er geen geld 'gestolen' is. Het motief voor de leugens is een groot raadsel.