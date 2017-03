Man overleeft haaienbeet in Australië

Fernandez was met zijn vrienden aan het bodyboarden in Killalea State Park toen het misging. ,,We waren aan het peddelen om een golf te halen, toen de haai plotseling achter hem verscheen en hem van zijn board probeerde te trekken’’, vertelt zijn vriend Jordan Hirst (21) aan de krant Illawarra Mercury . De haai, die volgens omstanders zo’n drie meter lang moet zijn geweest, beet Fernandez hard in zijn kont en probeerde hem van zijn bodyboard af te sleuren. De toerist gaf zich echter niet zomaar gewonnen en probeerde het beest uit alle macht te verjagen door meerdere keren hard te schoppen. Met succes, want het beest ging er al snel vandoor.

Als de haai hem lager had gebeten, was het heel anders afgelopen

Geluk gehad

De angstaanjagende bijtafdrukken zijn in de wetsuit van Fernandez duidelijk te zien. Wonder boven wonder hield hij er slechts een aantal steekwonden aan over en hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. ,,Hij heeft echt ontzettend veel geluk gehad. Als de haai hem lager had gebeten, dan was het heel anders afgelopen’’, aldus Hirst.