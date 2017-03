Mario heeft z'n eigen bar in Washington

Fans staan al gauw twee uur in de rij om binnen te komen. Maar de echte Mariofans hebben dat er graag voor over. Eenmaal in de tent lijkt het alsof je in de game bent beland. Zo hangen aan het plafond rode paddenstoelen met witte stippen. Uit bloempotten springt de welbekende Petey Piranha, die zijn scherpe tandjes laat zien. En natuurlijk ontbreken de groene pijpen en wolkjes niet.