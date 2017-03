Monsterbroodje met zeven hamburgers kost 9.000 euro

Video Gigantische horrorspin terroriseert woonhuis

14 maart Een regelrechte gruwel voor mensen met arachnafobie (spinnenangst), maar een droom voor ongediertebestrijders. Een Australisch bedrijf dat is gespecialiseerd in het verwijderen van insecten en andere ongenode kruipers uit woonhuizen is afgelopen weekend op een wel heel grote spin gestuit. De reusachtige jachtkrabspin terroriseerde al geruime tijd de bewoners van een woning in Ipswich (Queensland).