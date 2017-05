Nieuw-Zeelandse cavia wordt politiemascotte

De Nieuw-Zeelandse politie heeft er een nieuwe collega bij. Hij is ontzettend geliefd en dat is niet zo gek: Constable Elliot, zoals hij heet, is namelijk een cavia. Gewapend met een politiepet wil hij zijn buurtbewoners alert maken voor gevaren in zijn buurt.