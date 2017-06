Noorse penisrots vernield: politie opent klopjacht

Fietser redt puppy van gruwelijke dood

23 juni Op beelden van een fietser in Mexico-stad is te zien hoe een puppy ontsnapt van zijn baasje en een drukke weg op springt. Vervolgens probeert de fietser de hond te redden. Op Facebook werd de video geplaatst met de tekst: 'Kan iemand deze pup vertellen dat hij over het snelheidslimiet gaat?' Sinds de video is geplaatst, is deze al 10 miljoen keer bekeken.