Oma bijna op de bon omdat ze ballen van buurkinderen niet teruggeeft

Bam! Daar komt weer een bal in het pittoreske tuintje van Freeman terecht. Samen met haar broer James Fudge woont de 73-jarige oma in een rijtjeshuis in het anders zo rustige kustplaatsje Bridlington. ,,We hebben vorig jaar ongeveer tien ballen in de schuur verstopt. Het is niet de bedoeling om ze kapot te maken, maar we willen de buurkinderen gewoon een lesje leren'', vertelt de pittige Britse aan een lokale krant.



Niet iedereen is van deze opvoedkundige actie gecharmeerd, merkte ze onlangs. ,,We doen het eigenlijk al een paar jaar zo, maar dit jaar stond direct de politie aan de deur.'' De wijkagenten kwamen langs nadat buren hadden geklaagd over het verdwijnen van twee ballen. Als ze het speelgoed niet direct teruggaf aan de kinderen, kon ze een boete voor diefstal krijgen, stelden de agenten.