Op Japanse hondenbeurs is niets te gek

Video Inwoners New Delhi eten vuur en vinden het heerlijk

15:38 Pittig streetfood is in Azië geen uitzondering, maar in New Delhi gaat men een stapje verder. Daar geniet de plaatselijke bevolking van de delicatesse 'paan', een mengsel van betelnoot, tabak en fruit. Een 'hete' snack die brandend wordt genuttigd.