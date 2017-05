Pasgeboren baby poseert met spiraaltje van moeder

Lucy zette bij de foto de tekst 'Mirena fail', verwijzend naar het voorbehoedsmiddel dat zijn werk niet deed. De vrouw uit Fort Mitchell, Alabama had het spiraaltje in augustus vorig jaar laten inbrengen. ,,Het was al mijn derde spiraaltje en de vorige twee hadden prima gewerkt", vertelt ze aan Metro. ,,Tot ik in december plots te horen kreeg dat ik zwanger was. Ik nam aan dat het nog maar enkele weken zo was, maar uit de echo bleek ik al achttien weken zwanger te zijn."



,,Mijn spiraaltje was nergens te zien op de echo's", vervolgt Lucy. ,,Mijn gynaecoloog dacht dat het er misschien was uitgevallen, maar ik was niet overtuigd."



De geboorte kwam tot stand via een keizersnede, omdat ze eerder met een spoedkeizersnede van haar dochter was bevallen. Toen werd ook meteen het spiraalmysterie opgelost. ,,Tijdens de bevalling ging mijn gynaecoloog op zoek en hij vond het spiraaltje achter de placenta. Daarop namen we een foto van Dexter met de Mirena in zijn hand."