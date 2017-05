Piepjong veulen ontsnapt uit stal

In 24 uur tijd is de video al bijna 200.000 keer bekeken. Op het filmpje is te zien hoe een piepjong veulentje plots door het raam van een stalraam springt. ,,Dit veulen van een week oud kon niet wachten om aan zijn springcarrière te beginnen en besloot om via het openstaande stalraam zijn eerste hindernis te nemen!", laat de dierenkliniek weten. Eigenaren Roy en Dianne Veltmaat waren overigens in de buurt om het veulen weer met zijn moeder te herenigen.