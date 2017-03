Pitbull gered van spuitje omdat hij geen bijter maar redder is

De in beslag genomen hond zat de afgelopen dagen in een asiel: wachtend op een dodelijke injectie. Zijn baasjes begonnen een actie om hun viervoeter te redden en die petitie werd in korte tijd door 45.000 mensen ondertekend. Volgens de eigenaars van Buddy heeft de pitbull het kind niet met opzet gebeten, maar ontstonden de bijtwonden tijdens een reddingspoging. De politie gelooft dat en geeft de hond terug aan de eigenaars.



Buddy kwam afgelopen week in actie toen een 27-jarige vrouw haar twee kinderen - de 9-jarige jongen en zijn vier jaar jongere broertje - in de Murray rivier in Australië had gegooid. Vervolgens zou ze haar kinderen hebben willen verdrinken. De hond, die volgens zijn baasjes een goed ontwikkeld 'moederinstinct' heeft en een zacht karakter, sprong het water in en zwom als een speer naar de kinderen toe. Het dier slaagde erin de oudste jongen de kant op te slepen. Zijn broertje kon hij niet vinden. De politie denkt dat het kind is verdronken en zoekt nog naar het lichaam.