Reclamebureau aangeklaagd om erotische fotoshoot met wasbeer

Video Vrouw ontsnapt na ontvoering uit kofferbak

10:55 Een vrouw in Alabama in dinsdag ontsnapt na een beroving en ontvoering. Dit deed ze door uit de kofferbak van de rijdende auto te springen nadat deze was weggereden bij een tankstation. De vrouw vertelde de politie dat toen ze haar appartement in ging, een onbekende man haar benaderde met een pistool, en geld eiste. Toen ze dit weigerde, werd ze ontvoerd door de man. De politie heeft de dader nog niet gevonden.