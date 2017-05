Reiger wacht tevergeefs bij raam overleden dame

18-jarige Amerikaanse valt op spoor vlak voordat metro arriveert

20 mei De 18-jarige Anija Lender kwam woensdag op het spoor terecht nadat ze was flauwgevallen. Omstanders op het station in Boston schoten haar meteen te hulp en hielpen haar terug het perron op. ,,Toen ze vroegen of ze me moesten helpen, wist ik niet of het verstandig was om zomaar op te staan. Vervolgens zeiden ze dat de metro eraan kwam. Toen zei ik meteen: ,,haal me weg!''