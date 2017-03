Slang ontsnapt tijdens vlucht: 'We weten niet waar het dier is'

Een passagier op de vlucht ervoor had de slang ingecheckt als huisdier, maar het dier wist tijdens de reis te ontsnappen. Van de slang ontbrak ieder spoor, maar het vermoeden bestond dat die nog steeds aan boord was. De reizigers van de volgende vlucht , eentje van het dorpje Aniak naar de stad Anchorage, werden daarom van de vermissing op de hoogte gebracht door de piloot. ,,Er is een slang ontsnapt in het vliegtuig. We weten niet waar het dier zich bevindt’’, kregen ze tot hun eigen verbazing te horen.



De slang, een niet-giftig exemplaar van anderhalve meter lang, had zich achterin het vliegtuig verstopt. Een jongetje merkte het dier op onder een sporttas en waarschuwde het cabinepersoneel. De slang lag op dat moment te slapen en kon snel worden gevangen door een stewardess.