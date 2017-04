Slimste puzzelaar ter wereld maakt eigen raadsel! Hier het antwoord

Achtbaan vast op 30 meter hoogte

14 april Deze bezoekers van het pretpark Six Flags America in de Amerikaanse staat Maryland kregen gisteren de schrik van hun leven. De 24 inzittenden van de achtbaan Joker's Jinx kwamen vast te zitten op dertig meter hoogte. Het duurde een paar uur voordat de brandweer iedereen weer veilig op de grond had. Julia Valverde zat samen met haar broer in de achtbaan. Aan WJLA News laat ze weten: ,,mijn broer raakte in paniek, terwijl ikzelf nog rustig was. Pas toen ik besefte hoe hoog we zaten, raakte ik ook in paniek. We hebben elkaar toen maar gerustgesteld.'' De achtbaan kwam in 2014 ook al vast te zitten. De attractie wordt nu uitgebreid onderzocht en blijft voorlopig gesloten.