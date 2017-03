Sm-meesteres (52) sterft na hevige vrijpartij in Antwerpen

Officieel waren Manuela J. en C. geen koppel en woonden zij ook niet samen. Ze hadden wel elk een eigen appartement op dezelfde verdieping in een Antwerps woonblok. Een bizarre constructie die het gevolg was van een eerdere vechtscheiding van Philippe C.



In de buurt ging het gerucht al langer dat de twee er een extreem seksleven op nahielden. Manuela had vroeger gewerkt in de prostitutie, waar zij naam maakte als sm-meesteres. In haar appartement zijn onder meer touwen voor bondage, zwepen en overige seksspeeltjes in alle maten en gewichten gevonden. Haar echtgenoot Philippe C. verplaatste zich dan in de rol van 'nederige slaaf', aldus Het Laatste Nieuws.