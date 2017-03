De Australische cycloon Debbie heeft een opmerkelijk slachtoffer gemaakt. In een dorp in het noorden van Queensland spoelde vandaag een stierhaai aan. Een vrijwilliger van de plaatselijke brandweer in Ayr vond het dier op een afgesloten stukje weg. Stierhaaien komen veel voor in de Burkedin-rivier, die door het noorden van Queensland stroomt. Hulpdiensten konden het dier niet meer redden.

Volledig scherm © EPA