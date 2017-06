Stomverbaasde machinist filmt kangoeroe op spoor

De reizigers op de trein tussen Leeuwarden en Rotterdam zullen vanmiddag vreemd hebben opgekeken toen zij hoorden waarom hun trein even stilstond. Tussen station Meppel en station Zwolle liep er namelijk een kangoeroe op het spoor. Gelukkig werd de kangoeroe even later alweer gevangen. De machinist van de trein laat weten nog nooit zoiets mee te hebben gemaakt.