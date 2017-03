Sumoworstelaar wint ondanks schouderblessure

Foutje: Milan wil naar Australië, maar landt in het verkeerde Sydney

23 maart Het had zijn eerste werkweek in Australië moeten zijn. Maar een fout tijdens het bestellen van zijn vliegticket brengt Milan Schipper in het besneeuwde Canadese Sydney i.p.v. het zonnige Sydney. Hij kan wel door de grond zakken. ,,Shit, we gaan naar rechts in plaats van naar links. Dat klopt toch niet?''