Techno-opa: Mooie jonge vrouwen willen een selfie

Techno-opa Johan is razend populair en een ware YouTube-sensatie. Op festivals wordt hij toegejuicht: 'mooie jonge vrouwen willen zelfs met me op een selfie'. Ter ere van zijn 85e verjaardag krijgt hij op 20 mei een eigen feestje in Patronaat Haarlem.