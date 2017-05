Verdwenen Iers strand na 33 jaar plotsklaps terug

Deense parachutist blijft onder vliegtuigje haken en overleeft landing

5 mei Een parachutesprong in het Deense Holstebro liep deze week helemaal fout. Een 45-jarige parachutist bleef nadat hij uit het vliegtuig sprong met zijn voet in een touw aan het toestel haken. De piloot had niets door.