Vinny (22) laat zich ombouwen tot genderneutrale alien

Aap Marria na dertien jaar gered uit gezin waar ze als 'kind' leefde

1 maart Ze werd als baby'tje meegenomen uit West-Afrika en leefde haar hele leven bij een gezin in Portugal. Ze keek tv, poetste haar tanden en sliep bij de dochter in bed. Als een 'echt' kind. Maar Marria is geen kind, ze is een chimpansee. Vorig weekend werd ze na dertien jaar gered door Stichting AAP.