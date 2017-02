Waaghalzen filmen hoe ze één na hoogste gebouw Londen beklimmen

video van de dag Pizzabakker geeft samen met zoons lesje pizzabodems draaien

17:07 In de video laat een pizzabakker samen met zijn zoons zien over welke pizzatechnieken zij beschikken. Waar menig topchef moeite heeft een mooie, dunne bodem te rollen, laten deze jongens even zien hoe het ook kan. En alsof het nog niet moeilijk genoeg is om het deeg op je vingers te laten spinnen, gooien ze de bodems ook nog over.