Zwerver blijkt ware 'George Clooney' na opknapbeurt

José was in een vorig leven elektricien, maar maakte enkele foute beslissingen en raakte in een depressie. Uiteindelijk verloor hij zijn baan en zijn huis en kwam hij op straat terecht. Sindsdien houdt hij zich op een pleintje op, waar hij automobilisten voor wat kleingeld helpt om een parkeerplaatsje te vinden en hun auto bewaakt. Iedereen kent hem als 'Joséte'.



Salva García van het trendy kapsalon La Salvajería stelde hem voor om hem een complete opknapbeurt te geven, zodat hij een nieuwe start kon maken. José ging er op in en in een video die de salon maandag op Facebook zette, is zijn ongelofelijke transformatie te zien. De video is inmiddels meer dan 600.000 keer bekeken.