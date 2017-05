Brabantse boer pakt prijs door groenteteelt met vissenmest

Hakkenes combineert in zijn bedrijf Blue Acres in Vortum-Mullem groenteteelt en de kweek van vissen: aquaponics. ,,Blue Acres professionaliseert de aquaponics-industrie in Nederland en is een inspirerend voorbeeld voor slimme productcombinaties in Brabant’’, zegt de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings.



Circulair ecosysteem

Aquaponics is de afgelopen vijftien jaar vooral in Amerika en Australië ontwikkeld. ,,Wij ontwerpen en produceren sinds 2015 duurzame groenteteeltsystemen, iets wat in Nederland nog niet erg van de grond kwam. In het systeem leveren vissen de mest voor groentegewassen, die op hun beurt weer het water zuiveren waardoor een circulair ecosysteem ontstaat”, legt Hakkenes het systeem uit.



Koploper

Spierings prees het initiatief van Hakkenes: ,,Brabant wil koploper zijn in duurzame en innovatieve agrofood. Dat vraagt om nieuwe ideeën bedenken én uitvoeren. Ik ben dan ook trots op Brabantse ondernemers zoals Jos Hannekes die nieuwe kansen zien en die tot een succes maken.’’