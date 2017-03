Buren van veehouders klagen staat aan om stankregels

De Haagse jurist doet dat namens zo’n twintig mensen in het hele land. ,,En het gaat echt niet om zeurkousen.’’ Hij schat dat duizenden tot tienduizenden mensen in Nederland belang hebben bij de zaak. Verschillende mensen, onder meer uit Hengelo en Holthees, overwegen zich aan te sluiten.



Q-koorts

Er komt nog een landelijke informatiebijeenkomst in Utrecht of Den Bosch. Geert Verstegen uit Sint Hubert van Burgerplatform Minder Beesten is ook betrokken bij de zaak. Die vergelijkt hij met de rechtszaak van Q-koortspatiënten tegen de staat.



Veehouderijen in Nederland mogen tot op zekere hoogte stank veroorzaken. Maar de normen deugen niet, zegt Wösten. "Die zijn volstrekt onredelijk."