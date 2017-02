Clubs niet in de war van nieuwe ophef korrels

Alternatieve Rooie Reus voor SP-coryfee Theo Weenink

15 februari BOXMEER - Theo Weenink uit Boxmeer is dinsdagavond tijdens de ledenvergadering van de SP beloond 'voor zijn hele oeuvre'. Weenink is samen met Emile Roemer (fractievoorzitter SP Tweede Kamer) oprichter van de partij in Boxmeer en zet zich er nog steeds voor in.