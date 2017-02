De Gouden Keaver voor Jeanne Jansen-Gooren

Twee jaar geleden werd de nieuwe onderscheiding in het leven geroepen door de dorpsraad en carnavalsvereniging de Keavers: De Gouden Keaver. Deze onderscheiding is volgens de organisatie 'uniek in zijn soort omdat hij grensoverschrijdend is, in de meest letterlijke zin des woords. De Gouden Keaver bestrijkt Holthees en Smakt, Gemeente Venray en de Gemeente Boxmeer, de provincie Limburg en de provincie Brabant.'