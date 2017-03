Eén automobilist de klos na bonnenregen op Overloonseweg

VIERLINGSBEEK - Eén inwoner van Vierlingsbeek moet zich alsnog verantwoorden voor te hard rijden in december 2013 op de Overloonseweg in Vierlingsbeek. Destijds werden in korte tijd rond de 1.700 mensen bekeurd op de weg die eruit ziet als een 80-kilometerweg maar waar 50 de maximumsnelheid is.