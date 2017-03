Eindelijk geen stank meer in Rijkevoort

Jongen (15) betaalt met vals biljet van 50 in Boxmeer

28 februari BOXMEER - Een 15-jarige jongen uit Cuijk is aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht met een vals biljet van 50 euro betaald te hebben. Dat deed hij in de nacht van zondag op maandag in een horecagelegenheid aan de Steenstraat in Boxmeer.