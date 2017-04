File op A73 door ongeval bij Boxmeer

Diepere gracht mogelijk oplossing waterprobleem Boxmeer

4 april BOXMEER - Maak de gracht bij het Weijerpark in Boxmeer kleiner, maar vooral dieper zodat als het flink regent, daar het regenwater in opgevangen of snel afgevoerd kan worden. Het is een mogelijke oplossing voor wateroverlast bij hevige regenval. En een dure.